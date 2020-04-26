ФЕДЕЦКИЙ: «В Динамо только несколько игроков отвечают уровню команды»

Бывший защитник сборной Украины считает, что второе место в чемпионате займет «Заря»

  • 26.04.2020 10:38
  • 836 просмотров
  • 1 комментарий
ФЕДЕЦКИЙ: «В Динамо только несколько игроков отвечают уровню команды»
© УАФ. Артем Федецкий

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий, который сегодня отмечает 35-летие, назвал своего фаворита в борьбе за серебряные медали УПЛ.
 
— Вы следили за чемпионатом Украины до его приостановки?
— Да. И за чемпионатом в Первой лиге тоже. Ходил на домашние матчи луцкой «Волыни», поддерживаю дружеские отношения с Тлумаком, Кожановым, Михаликом… Когда во Львове, всегда посещал матчи «Карпат». Жалко, что этот прославленный клуб повторяет судьбу «Днепра» и «Металлиста».
 
— Как думаете, кто займет второе место в чемпионате – «Динамо» или «Заря»?
— Больше склоняюсь к луганской команде. Коллектив Виктора Скрипника выглядит прилично. Новый тренер с опытом немецкого футбола привнес свежую струю в «Зарю». В «Динамо», на мой взгляд, только несколько игроков отвечают уровню, на котором должно играть «Динамо». Миколенко быстро прогрессирует. Думаю, он скоро уедет в Европу. Цыганкову тоже надо не пересидеть, чтобы потом быть востребованным в Европе. Еще выделю Сергея Сидорчука. Настоящий капитан, который отдает себя полностью на поле. «Шахтеру» киевляне в таблице уступают закономерно. Но не стоит пока списывать со счетов и «Александрию». Команда Шарана весной после возобновления чемпионата еще прибавит.

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Источник — zbirna.com

(6 голосов)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 26.04.2020 11:16
    +1
    А что такое уровень динамо?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 26.04.2020 11:16
    +1
    А что такое уровень динамо?
    Ссылка
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