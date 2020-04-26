ФЕДЕЦКИЙ: «В Динамо только несколько игроков отвечают уровню команды»

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий, который сегодня отмечает 35-летие, назвал своего фаворита в борьбе за серебряные медали УПЛ.



— Вы следили за чемпионатом Украины до его приостановки?

— Да. И за чемпионатом в Первой лиге тоже. Ходил на домашние матчи луцкой «Волыни», поддерживаю дружеские отношения с Тлумаком, Кожановым, Михаликом… Когда во Львове, всегда посещал матчи «Карпат». Жалко, что этот прославленный клуб повторяет судьбу «Днепра» и «Металлиста».



— Как думаете, кто займет второе место в чемпионате – «Динамо» или «Заря»?

— Больше склоняюсь к луганской команде. Коллектив Виктора Скрипника выглядит прилично. Новый тренер с опытом немецкого футбола привнес свежую струю в «Зарю». В «Динамо», на мой взгляд, только несколько игроков отвечают уровню, на котором должно играть «Динамо». Миколенко быстро прогрессирует. Думаю, он скоро уедет в Европу. Цыганкову тоже надо не пересидеть, чтобы потом быть востребованным в Европе. Еще выделю Сергея Сидорчука. Настоящий капитан, который отдает себя полностью на поле. «Шахтеру» киевляне в таблице уступают закономерно. Но не стоит пока списывать со счетов и «Александрию». Команда Шарана весной после возобновления чемпионата еще прибавит.

Читайте также: Вячеслав ШЕВЧУК: «Хотел врезать Федецкому — оштрафовали на 20 тысяч»