Вячеслав ШЕВЧУК: «Хотел врезать Федецкому — оштрафовали на 20 тысяч»

40-летний экс-защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук рассказал о единственном штрафе в своей карьере.
«В моей карьере штрафов за нарушения не было никогда в жизни. Я никогда не опаздывал. Я дисциплинированный. И не люблю, когда люди опаздывают.
Один штраф был. На 90-й минуте в Днепре «Шахтер» проигрывал 0:1. Федецкий меня бортанул, я упал. Хотел ему врезать, но остыл, чуть тронул рукой. Мне показали красную карточку. За это меня оштрафовали на 20 тысяч. В валюте.
Я согласен с Луческу насчет этого момента. Должна быть дисциплина», — рассказал Шевчук.
Контракт Шевчука принадлежал «Шахтеру» с 2005-го по 2016-й годы.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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