Вячеслав ШЕВЧУК: «Хотел врезать Федецкому — оштрафовали на 20 тысяч»

Бывший футболист «Шахтера» рассказал о единственном штрафе в своей карьере

  • 15.04.2020 20:33
  • 1848 просмотров
  • 2 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «Хотел врезать Федецкому — оштрафовали на 20 тысяч»
© ТК Футбол. Вячеслав Шевчук

40-летний экс-защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук рассказал о единственном штрафе в своей карьере.

«В моей карьере штрафов за нарушения не было никогда в жизни. Я никогда не опаздывал. Я дисциплинированный. И не люблю, когда люди опаздывают.

Один штраф был. На 90-й минуте в Днепре «Шахтер» проигрывал 0:1. Федецкий меня бортанул, я упал. Хотел ему врезать, но остыл, чуть тронул рукой. Мне показали красную карточку. За это меня оштрафовали на 20 тысяч. В валюте.

Я согласен с Луческу насчет этого момента. Должна быть дисциплина», — рассказал Шевчук.

Контракт Шевчука принадлежал «Шахтеру» с 2005-го по 2016-й годы.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(9 голосов)

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Комментарии
    Александр Бондарь
    online
      Александр Бондарь, 15.04.2020 21:27
    0
    Не надо сдерживаться,в след. раз встретишь ,закончи дело
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.04.2020 21:22
    0
    А че не врезал, из соображений экономии?
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
      Александр Бондарь, 15.04.2020 21:27
    0
    Не надо сдерживаться,в след. раз встретишь ,закончи дело
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.04.2020 21:22
    0
    А че не врезал, из соображений экономии?
    Ссылка
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