Вячеслав ШЕВЧУК: «Хотел врезать Федецкому — оштрафовали на 20 тысяч»

40-летний экс-защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук рассказал о единственном штрафе в своей карьере.

«В моей карьере штрафов за нарушения не было никогда в жизни. Я никогда не опаздывал. Я дисциплинированный. И не люблю, когда люди опаздывают.

Один штраф был. На 90-й минуте в Днепре «Шахтер» проигрывал 0:1. Федецкий меня бортанул, я упал. Хотел ему врезать, но остыл, чуть тронул рукой. Мне показали красную карточку. За это меня оштрафовали на 20 тысяч. В валюте.

Я согласен с Луческу насчет этого момента. Должна быть дисциплина», — рассказал Шевчук.

Контракт Шевчука принадлежал «Шахтеру» с 2005-го по 2016-й годы.