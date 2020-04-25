Сергей КРИВЦОВ: «Я бы улучшил систему VAR»

Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов ответил на вопрос о том, какое футбольное правило хотел бы изменить:
«Как минимум улучшил бы систему VAR, добавил еще несколько камер. Не всегда даже видеоассистент рефери показывает справедливое решение».
Ранее Кривцов назвал наиболее неприятного для себя соперника.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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