Сергей КРИВЦОВ: «Я бы улучшил систему VAR»

Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов ответил на вопрос о том, какое футбольное правило хотел бы изменить:

«Как минимум улучшил бы систему VAR, добавил еще несколько камер. Не всегда даже видеоассистент рефери показывает справедливое решение».

Ранее Кривцов назвал наиболее неприятного для себя соперника.