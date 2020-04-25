Сергей КРИВЦОВ: «Футбольные хитрости Девича нервируют»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов назвал самого неудобного соперника, против которого ему приходилось играть:

«На ум приходит Марко Девич. Неуступчивый, со своеобразным стилем игры. Все время цепляется, симулирует, кричит, бьет локтями. Он всегда привлекает внимание судьи. Иногда сам берет тебя за руку, вы вместе падаете, просит штрафной или пенальти.

Когда играешь против него, эти футбольные хитрости нервируют. Когда вместе с ним, то понимаешь, какой это плюс для команды. Побеждает тот, кто хитрее, кто лучше подготовлен».

Ранее Кривцов вспомнил свои первые впечатления после перехода в «Шахтер».