Сергей КРИВЦОВ: «В Шахтере футболиста любят и уважают»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов вспомнил свои первые впечатления о донецком клубе:

«Я попал в такую структуру! Заходя на базу в Донецке, обращал внимание на уважение работников клуба к футболистам. Там нельзя было шуметь во время тихого часа.

Отношение персонала, поваров, официантов, докторов. Медсестры делали процедуры травмированным игрокам. Весь подход: в «Шахтере» футболиста любят, уважают и делают все для того, чтобы он был в зоне комфорта и показывал хороший результат».

Сергей Кривцов выступает за «Шахтер» с 2010 года.

Ранее Кривцов рассказал о своей жизни на карантине.