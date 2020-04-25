Сергей КРИВЦОВ: «В Шахтере футболиста любят и уважают»

Защитник вспомнил свои первые впечатления о «Шахтере»

  • 25.04.2020 16:03
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Сергей КРИВЦОВ: «В Шахтере футболиста любят и уважают»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов вспомнил свои первые впечатления о донецком клубе:

«Я попал в такую структуру! Заходя на базу в Донецке, обращал внимание на уважение работников клуба к футболистам. Там нельзя было шуметь во время тихого часа.

Отношение персонала, поваров, официантов, докторов. Медсестры делали процедуры травмированным игрокам. Весь подход: в «Шахтере» футболиста любят, уважают и делают все для того, чтобы он был в зоне комфорта и показывал хороший результат».

Сергей Кривцов выступает за «Шахтер» с 2010 года.

Ранее Кривцов рассказал о своей жизни на карантине.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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