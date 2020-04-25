Сергей КРИВЦОВ: «Хочется выйти и бежать, девать куда-то энергию»

Защитник «Шахтера» – о карантине

  • 25.04.2020 15:08
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Сергей КРИВЦОВ: «Хочется выйти и бежать, девать куда-то энергию»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

29-летний защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал, как проводит карантин в связи с пандемией коронавируса.

«Первые две недели мы находились в квартире в Киеве, а сейчас уже две недели живем в доме за городом. Есть своя территория, дети могут выйти и подышать свежим воздухом, поиграть во дворе, но все равно без лишних контактов с другими людьми. Если честно, сейчас понял, что в доме за городом все время жить бы не смог. Просто ситуация вынудила. Как дача, приехать на выходные, – без проблем. Но в плане ежедневной бытовой жизни – нет. 

Как и любому футболисту, сейчас не хватает тренировок и игр. Просто хочется выйти и бежать, девать куда-то свою энергию. Благо здесь такая возможность есть. Но я понимаю людей, которые сидят в квартире и не могут выйти из-за карантина. Это печально, но пока так. Хочется вернуться в прежнее русло: тренироваться, выезжать на матчи, играть, побеждать и радовать болельщиков», - сказал Кривцов.

ФОТО. Реакция Кривцова на людей без маски

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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