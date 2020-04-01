ФОТО. Реакция Кривцова на людей без маски

29-летний украинский защитник «Шахтера» Сергей Кривцов призывает соблюдать меры предосторожности в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
«Моя реакция, когда вижу в магазине людей без маски и ближе, чем 1,5 метра. Как бы вы подписали фото?», — прокомментировал Кривцов свою свежую фотографию.
По состоянию на 31-е марта, в Украине зафиксировано 645 случаев заболевания. 10 пациентов выздоровели, 17 — умерли.
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