Агент Хачериди: «5 матчей дисквалификации - много. Там не было жесткости»

В пятницу Федерация футбола Беларуси дисквалифицировала украинского защитника «Динамо» Брест Евгения Хачериди на 5 матчей за удар соперника, а также агрессию в адрес рефери.

Агент игрока Александр Панков поддержал клиента.

«Двигаемся дальше. Женя, вернешься сильнее», – написал Панков в своем Instagram.

Под этим постом один из подписчиков задал вопрос о правомерности такого наказания.

- Заслужена ли такая дисквалификация, как считаешь?

– Нет, – заявил Панков.

Позже агент пояснил свой ответ.

«Я не написал, что дисквал не заслуженный, я написал, что 5 матчей – не заслуженно! Там нет жесткости на 5 матчей», – написал Панков.

Хачериди получил дисквалификацию и штраф в 1350 рублей (примерно 15 тысяч гривен).