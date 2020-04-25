Агент Хачериди: «5 матчей дисквалификации - много. Там не было жесткости»

В пятницу Федерация футбола Беларуси дисквалифицировала украинского защитника «Динамо» Брест Евгения Хачериди на 5 матчей за удар соперника, а также агрессию в адрес рефери.
Агент игрока Александр Панков поддержал клиента.
«Двигаемся дальше. Женя, вернешься сильнее», – написал Панков в своем Instagram.
Под этим постом один из подписчиков задал вопрос о правомерности такого наказания.
- Заслужена ли такая дисквалификация, как считаешь?
– Нет, – заявил Панков.
Позже агент пояснил свой ответ.
«Я не написал, что дисквал не заслуженный, я написал, что 5 матчей – не заслуженно! Там нет жесткости на 5 матчей», – написал Панков.
Хачериди получил дисквалификацию и штраф в 1350 рублей (примерно 15 тысяч гривен).
Источник — Трибуна
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