Агент Хачериди: «5 матчей дисквалификации - много. Там не было жесткости»

Агент поддержал украинца

  • 25.04.2020 21:10
  • 473 просмотра
  • 4 комментария
Агент Хачериди: «5 матчей дисквалификации - много. Там не было жесткости»
© dynamo-brest.by

В пятницу Федерация футбола Беларуси дисквалифицировала украинского защитника «Динамо» Брест Евгения Хачериди на 5 матчей за удар соперника, а также агрессию в адрес рефери.

Агент игрока Александр Панков поддержал клиента.

«Двигаемся дальше. Женя, вернешься сильнее», – написал Панков в своем Instagram.

Под этим постом один из подписчиков задал вопрос о правомерности такого наказания.

- Заслужена ли такая дисквалификация, как считаешь?

– Нет, – заявил Панков.

Позже агент пояснил свой ответ.

«Я не написал, что дисквал не заслуженный, я написал, что 5 матчей – не заслуженно! Там нет жесткости на 5 матчей», – написал Панков.

Хачериди получил дисквалификацию и штраф в 1350 рублей (примерно 15 тысяч гривен).

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Источник — Трибуна

(3 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 25.04.2020 22:03
    -1
    Я не встречал по жизни НИ ОДНОГО тренера, президента клуба и тем более игрока, которые бы читали Дисциплинарные правила организации, которая проводит соревнования. А потом мы слышим вот такие заявления - много дали! Да не много, мало еще, за угрозу физической расправы над арбитром полагается очень сильное наказание. В нашей ассоциации - от года дисквалификации!
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    dd dent
    online
      dd dent, 25.04.2020 21:47
    0
    Так там и необходимости не было делать такое, одно дело когда игровой эпизод, а то что?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 25.04.2020 21:44
    0
    верно, там не было жесткости. там одна сплошная дурость
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    REALIST
      REALIST, 25.04.2020 21:41
    0
    якби то був пацан 18-річний - може й багато, а дядько-рецидивіст - то інше!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.04.2020 21:47
    0
    Так там и необходимости не было делать такое, одно дело когда игровой эпизод, а то что?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 25.04.2020 21:44
    0
    верно, там не было жесткости. там одна сплошная дурость
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 25.04.2020 21:41
    0
    якби то був пацан 18-річний - може й багато, а дядько-рецидивіст - то інше!
    Ссылка
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