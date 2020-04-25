Барселона снизила цену на Коутиньо

Нынешний сезон Филиппе Коутиньо проводит на правах аренды в «Баварии». Однако выкупать бразильца у «Барселоны» чемпионы Германии не намерены.

«Барселона» также не хочет оставлять Коутиньо у себя, и собирается летом продать игрока.

Сначала «Барселона» повесила на хавбека ценник в размере 80 миллионов евро, однако не нашла покупателей за такую цену.

Теперь каталонцы решили снизить сумму, которую требуют за Коутиньо, до 75 миллионов евро. Интерес к бразильцу проявляют ряд клубов АПЛ, в том числе «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Баварию» 22 матча в Бундеслиге, в которых забил 8 голов и сделал 6 ассистов.