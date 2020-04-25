Барселона снизила цену на Коутиньо

Теперь каталонцы требуют за бразильца 75 миллионов евро

  • 25.04.2020 19:29
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Барселона снизила цену на Коутиньо
© ФК Барселона. Филиппе Коутиньо

Нынешний сезон Филиппе Коутиньо проводит на правах аренды в «Баварии». Однако выкупать бразильца у «Барселоны» чемпионы Германии не намерены.

«Барселона» также не хочет оставлять Коутиньо у себя, и собирается летом продать игрока.

Сначала «Барселона» повесила на хавбека ценник в размере 80 миллионов евро, однако не нашла покупателей за такую цену.

Теперь каталонцы решили снизить сумму, которую требуют за Коутиньо, до 75 миллионов евро. Интерес к бразильцу проявляют ряд клубов АПЛ, в том числе «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Баварию» 22 матча в Бундеслиге, в которых забил 8 голов и сделал 6 ассистов.

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Источник — Sport.es

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