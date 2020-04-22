Ньюкасл хочет подписать Коутиньо

«Ньюкасл» нацелился на полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который в этом сезоне играет за «Баварию» на правах аренды.
Ожидается, что вскоре «Ньюкасл» выкупят инвесторы из Саудовской Аравии. В случае удачной покупки, новые владельцы намерены серьезно усилить состав команды.
В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Баварию» 22 матча в Бундеслиге, в которых забил 8 голов и сделал 6 ассистов.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» может возглавить Массимилиано Аллегри.
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Источник — Tribal Football
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