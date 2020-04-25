Чемпионат Беларуси. БАТЭ добыл выездную победу

В рамках 6-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ на выезде играли против «Городеи», которая считается неудобным соперником для команды из Борисова.

В итоге БАТЭ все же добыл победу благодаря двум голам во втором тайме.

Этот успех позволил команде до матчей конкурентов подняться на 2-е место.

Чемпионат Беларуси. 6-й тур.

Городея - БАТЭ 0:2

Голы: Драгун, 73, Сорока, 90