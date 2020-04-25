Чемпионат Беларуси. Минск на выезде обыграл Славию

Столичная команда прервала серию из трех поражений подряд

  • 25.04.2020 17:02
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Чемпионат Беларуси. Минск на выезде обыграл Славию
© ФК Минск

В шестом туре чемпионата Беларуси «Минск» на выезде со счетом 3:1 обыграл «Славию» Мозырь. Эта победа позволила команде Андрея Разина обойти «Славию» в турнирной таблице и выйти на шестое место с 9 очками в активе.

«Славия» Мозырь – «Минск» - 1:3
Голы: 0:1 – 30 Грибовский, 0:2 – 46 Яроцкий, 1:2 – 79 Жук, 1:3 – 82 Васильев.

«Славия» Мозырь – Барановский, Раевский, Тымонюк, Шевченко, Малькевич, Потапов, Котляров (Кривошеев, 75), Нарх, Жук, Костров (Сенько, 53), Василевич (Теттех, 55).

«Минск» – Леонов, Рыжук, Залеский, Прищепа, Чаговец, Насибулин, Шрамченко (Васильев, 68), Евдокимов, Яроцкий (Ролович, 52), Хващинский, Грибовский.

Предупреждения: Яроцкий (11), Тымонюк (35), Залеский (56).

Вчера «Динамо» Минск на выезде обыграло «Смолевичи».

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Источник — Sport.ua

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