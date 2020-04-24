Смолевичи – Динамо Минск – 1:3. Дубль Шикавки. Видео голов и обзор матча

24 апреля состоялся матч 6-го тура чемпионата Беларуси, в котором «Смолевичи» проиграли минскому «Динамо» (1:3). Дубль оформил Евгений Шикавка и стал лучшим бомбардиром турнира (4 гола). Поигравший в Украине словенец Миха Горопевшек срезал мяч в свои ворота у хозяев поля.
Смотрите видео голов и обзор матча «Смолевичи» – «Динамо» Минск – 1:3
Голы забили: Горопевшек, 83, автогол – Бахар, 7, Шикавка, 39, пен., 69.
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Источник — YouTube
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