Андрей ВОРОБЕЙ: «Некоторым игрокам Шахтера уже пришло время идти дальше»

Экс-игрок донецкого клуба высказался о текущей ситуации в команде

  • 25.04.2020 09:50
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Андрей ВОРОБЕЙ: «Некоторым игрокам Шахтера уже пришло время идти дальше»
© Sport.ua. Андрей Воробей

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей рассказал о ближайшем резерве донецкого клуба.

— В Украине, если не ошибаюсь, еще не наступил пик пандемии коронавируса, поэтому прогнозировать, как сложится ситуация дальше, невозможно. Впрочем, мне бы очень хотелось, чтобы все места в итоговой турнирной таблице определились по спортивному принципу.

— «Шахтер» сейчас вне конкуренции. Возможное чемпионское звание и не только, дадут шанс некоторым футболистам покинуть команду?
— Я не думаю, что в нынешней ситуации, кто-то думает сменить команду. В футболе, как и вообще в мире, наступил коллапс. Хотя, на мой взгляд, некоторым футболистам «Шахтера» уже пришло время идти дальше, они на пике. А на их место должны придти другие исполнители.

— Арендованные?
— Возможно. Но, несмотря на то, что «Шахтер» сильная по меркам Европы команда, футболисты, которые уже почувствовали опыт выступлений за рубежом, вряд ли хотели бы выступать в чемпионате Украины, который сейчас переживает не самые лучшие времена. К примеру, Эдуард Соболь и Александр Зубков великолепно себя чувствуют в «Брюгге» и «Ференцвароше» соответственно. Начинать по сути все с нуля? Зачем? Правда, в этой ситуации не все зависит от игроков…

— В структуре «Мариуполя» числятся более 10-ти воспитанников «Шахтера»…
— Да, их там много. Но в этой ситуации все зависит от футболистов, хотят ли они вернуться в родной клуб. А вот Коноплю, я бы вернул после аренды в «Десне». В «Шахтере» на правом фланге обороны серьезная конкуренция, но я бы дал шанс молодому защитнику. В нынешнем сезоне Конопля произвел на меня впечатление.   

Ранее сообщалось, что «Шахтер» заинтересован в приобретении аргентинского футболиста.

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Источник — zbirna.com

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