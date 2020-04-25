Хаким ЗИЕШ о завершении чемпионата: «Аякс не чемпион? Что за чушь собачья?»

В Нидерландах решили досрочно завершить сезон без определения чемпиона

  • 25.04.2020 08:39
  • 409 просмотров
  • 0 комментариев
Хаким ЗИЕШ о завершении чемпионата: «Аякс не чемпион? Что за чушь собачья?»
© ФК Челси. Хаким Зиеш

Лидер «Аякса» Хаким Зиеш подверг критике решение Королевского футбольного союза Нидерландов завершить розыгрыш чемпионата страны.

Напомним, что 24 апреля было принято решение завершить сезон без определения чемпионов.

«Что за чушь собачья? Мы на вершине в любом случае. Все эти истории про то, что «АЗ Алкмар» заслуживает большего, потому что они дважды выиграли у нас... Разница забитых и пропущенных роли уже не играет? Бред, конечно. Как ПСВ стал чемпионом в 2007 году? Верно, благодаря одному голу. Конечно, я бы предпочел выиграть трофей на поле, но если нужно выбрать один клуб в качестве чемпиона, то для меня это будет «Аякс»», - сказал Зиеш.

Ранее сообщалось,что «Утрехт» подаст жалобу в УЕФА на решение завершить сезон в Нидерландах.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — AD

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности