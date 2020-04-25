Хаким ЗИЕШ о завершении чемпионата: «Аякс не чемпион? Что за чушь собачья?»

Лидер «Аякса» Хаким Зиеш подверг критике решение Королевского футбольного союза Нидерландов завершить розыгрыш чемпионата страны.

Напомним, что 24 апреля было принято решение завершить сезон без определения чемпионов.

«Что за чушь собачья? Мы на вершине в любом случае. Все эти истории про то, что «АЗ Алкмар» заслуживает большего, потому что они дважды выиграли у нас... Разница забитых и пропущенных роли уже не играет? Бред, конечно. Как ПСВ стал чемпионом в 2007 году? Верно, благодаря одному голу. Конечно, я бы предпочел выиграть трофей на поле, но если нужно выбрать один клуб в качестве чемпиона, то для меня это будет «Аякс»», - сказал Зиеш.

Ранее сообщалось,что «Утрехт» подаст жалобу в УЕФА на решение завершить сезон в Нидерландах.