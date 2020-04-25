Утрехт подаст жалобу в УЕФА на решение завершить сезон в Нидерландах

Нидерландский клуб «Утрехт» выступил с заявлением, что не согласен с принятым решением о распределении путевок в еврокубки от Нидерландов после того, как чемпионат страны был окончательно отменен решением федерации.

Согласно принятому решению, от Нидерландов в Лиге чемпионов выступят «Аякс» и «АЗ», а в Лиге Европы должны сыграть «Фейенорд», ПСВ и «Виллем II».

Суть спора заключается в том, что «Утрехт» (41 очко), занимающий 6-е место, отстает от «Виллема II» лишь на 3 балла, но имеет одну игру в запасе. Получается, что в случае победы в перенесенном матче команда могла догнать и опередить по разнице мячей конкурента за место в Лиге Европы.

Таким образом, «Утрехт» пострадал от решение завершить чемпионат Нидерландов досрочно. Клуб оспаривает принятое решение не присуждать команде путевку в Лигу Европы, обращается в суд и подает жалобу в УЕФА.