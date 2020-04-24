В субботу, 25-го апреля, состоится поединок 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором «Городея» примет БАТЭ.
Матч пройдет в Городее на одноименном стадионе. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Городея – БАТЭ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
В прямом эфире поединок «Городея» — БАТЭ покажет телеканал «Спорт 1».
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Источник — Sport.ua
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