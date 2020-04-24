Городея – БАТЭ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

Гранд белорусского футбола, БАТЭ, едет в гости к «Городее»

  • 24.04.2020 18:47
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Городея – БАТЭ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
© ФК БАТЭ

В одном из центральных матчей 6-го тура чемпионата Беларуси «Городея» на своем поле примет БАТЭ. Матч пройдет в субботу. Старт в 17:00 по Киеву.

И «Городея» и БАТЭ плохо стартовали в новом сезоне. После первых двух туров оба клуба не имели очков в активе. Но после неудачного старта «Городея» постепенно набрала хороший ход. Команда выиграла три матча подряд и с 9-ю очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице.

БАТЭ также удалось немного выровнять ситуацию. Подопечные Кирилла Альшевского добыли две победы подряд, но в последнем туре не смогли обыграть «Торпедо-БелАЗ» (1:1). Таким образом, один из грандов белорусского футбола занимает, неожиданно, девятое место. В прошлом сезоне БАТЭ не смог завоевать золото чемпионата Беларуси, что для этого клуба сродни провалу. Поэтому в новом сезоне перед командой из Борисова стоит максимальная задача - вернуть золото.

Но «Городея» является не очень удобным соперником для БАТЭ. Коллектив Олега Радушко в прошлом сезоне сумел победить БАТЭ дома, но уступил на выезде. 

После неудачного старта обе команды нащупали свою игру и начали стабильно набирать очки. Хотя лучше получается у «Городеи», но класс на стороне БАТЭ. Команда из Борисова должна постепенно возвращаться в верхнюю часть турнирной таблицы.

Ориентировочные составы:

«Городея»: Довгялло - Павлючек, Шестиловский, Позняк, Усеня, Сазанович, Яскович, Йоксимович, Сорокин, Сайчич, Архипов.

БАТЭ: Щербицкий - Филипович, Волков, Филипенко, Настич, Бага, Нехайчик, Уиллумсон, Драгун, Стасевич, Сорока.  

 

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25 апреля, суббота

«Городея» – БАТЭ
Городея. Стадион «Городея». 18:00». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Спорт 1»
Прогноз Sport.ua — 0:1
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Источник — Sport.ua

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