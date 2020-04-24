ПАВЕЛКО: «Надеюсь, УПЛ наконец-то сможет выполнить свою главную функцию»

Глава УАФ Андрей Павелко прокомментировал грядущие выборы президента УПЛ. Функционер верит, что в честной и открытой борьбе Лигу возглавит достойный кандидат.

«Обращение кандидата с тем, чтобы продлить сроки заявки в связи с переносом выборов – демократичный шаг. Думаю, в таком случае, никто не сможет сказать, что сами выборы были недемократичными, неоткрытыми или кулуарными.

Я хотел бы, чтобы выборы были максимально открытыми. Если будет несколько кандидатов, хочется, чтобы они соревновались в видении развития футбола, а не в каких-то грязных технологиях. Это хорошая возможность для клубов выбрать достойного руководителя, который будет представлять их интересы.

Надеюсь, наконец-то, Украинская Премьер-Лига сможет выполнить свою главную функцию. Она создавалась для того, чтобы у клубов был свой представитель, свои возможности для продвижения коммерческих и маркетинговых интересов, чтобы клубы начали зарабатывать.

Верю, что эти выборы дадут нам возможность гордиться успехами Премьер-Лиги. Мы готовы поддерживать любое решение клубов и ту идею, которая будет предложена. Мы готовы сделать все, чтобы эти выборы стали эффективными для самой сути и философии Лиги», – заявил Андрей Павелко.

Добавим, на пост президента УПЛ официально зарегистрирован только один кандидат – Александр Шевченко.

Ранее УПЛ приняла решение во второй раз перенести выборы президента лиги – теперь на 25 мая.