Выборы президента УПЛ снова перенесли. Прием заявок кандидатов продолжится

УПЛ приняла решение во второй раз перенести выборы президента лиги – теперь на 25 мая.

Изначально выборы были назначены на 7 апреля, но из-за коронавируса были перенесены на 27 апреля. Однако продление карантина в Украине привело к еще одному переносу даты выборов.

Также в УПЛ решили перенести дедлайн приема заявок кандидатов. Ранее заявка Олега Смалийчука не была принята именно из-за того, что она была подана уже после дедлайна.

На данный момент на пост президента УПЛ зарегистрирована только одна заявка – Александра Шевченко из Федерации футбола Львовской области.