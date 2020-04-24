Выборы президента УПЛ снова перенесли. Прием заявок кандидатов продолжится

УПЛ приняла решение во второй раз перенести выборы президента лиги – теперь на 25 мая.
Изначально выборы были назначены на 7 апреля, но из-за коронавируса были перенесены на 27 апреля. Однако продление карантина в Украине привело к еще одному переносу даты выборов.
Также в УПЛ решили перенести дедлайн приема заявок кандидатов. Ранее заявка Олега Смалийчука не была принята именно из-за того, что она была подана уже после дедлайна.
На данный момент на пост президента УПЛ зарегистрирована только одна заявка – Александра Шевченко из Федерации футбола Львовской области.
Источник — Трибуна
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