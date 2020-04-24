Выборы президента УПЛ снова перенесли. Прием заявок кандидатов продолжится

Теперь выборы запланированы на 25 мая

  • 24.04.2020 14:21
  • 174 просмотра
  • 1 комментарий
Выборы президента УПЛ снова перенесли. Прием заявок кандидатов продолжится

УПЛ приняла решение во второй раз перенести выборы президента лиги – теперь на 25 мая.

Изначально выборы были назначены на 7 апреля, но из-за коронавируса были перенесены на 27 апреля. Однако продление карантина в Украине привело к еще одному переносу даты выборов.

Также в УПЛ решили перенести дедлайн приема заявок кандидатов. Ранее заявка Олега Смалийчука не была принята именно из-за того, что она была подана уже после дедлайна.

На данный момент на пост президента УПЛ зарегистрирована только одна заявка – Александра Шевченко из Федерации футбола Львовской области.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Тарасик Шевченко
    online
      Тарасик Шевченко, 24.04.2020 14:38
    0
    какое отношение имеет к упл львов
    Ссылка
    Тарасик Шевченко
    online
      Тарасик Шевченко, 24.04.2020 14:38
    0
    какое отношение имеет к упл львов
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности