Сергей КОВАЛЕЦ: «Настойчивость Ярославского привела Маркевича в Металлист»

Помощник Мирона Маркевича в «Металлисте» Сергей Ковалец вспомнил как зарождался великий харьковский клуб, который пошумел в Европе менее десяти лет назад.

«У Маркевича было много предложений, но настойчивость тогдашнего Ярославского сделала свое дело. Мы приехали и увидели базу старого пошиба, все строили с нуля. Но самое основное - Маркевич сменил тренировочный процесс, что принесло свои плоды. Треугольник »президент-тренер-болельщики« дал результат.

Тот стиль игры, который Маркевич хотел видеть у футболистов, они это схватили. Игроков собрали со всей Украины, были легионеры, но была очень классная атмосфера в команде, плюс поддержка президента, болельщиков - это все давало хороший продукт», - уверяет Ковалец.

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