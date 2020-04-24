ЯРОСЛАВСКИЙ: «Наступала ночь – начиналась работа по трансферам Металлиста»

Бывший президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский рассказал, как велась селекционная работа в команде.

«Все ночи мы с Красниковым (Евгений Красников – в то время спортивный директор клуба, прим.) были в контакте, потому что наступала ночь – начиналась работа по трансферам. Все делалось для клуба, которым я жил.

Когда мы проигрывали матчи, я был на другой планете. Помню, я не мог домой доехать. Разворачивался и устраивал несусветные разборы. Как-то раз я едва руль в машине не оторвал. У меня друг с ужасом выскочил из автомобиля», – рассказал Ярославский в программе #ЗалишайсязФутболом.

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