ЯРОСЛАВСКИЙ: «Наступала ночь – начиналась работа по трансферам Металлиста»

Бывший президент харьковского клуба рассказал, как переживал неудачи команды

  • 24.04.2020 12:27
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ЯРОСЛАВСКИЙ: «Наступала ночь – начиналась работа по трансферам Металлиста»
© ФК Металлист. Александр Ярославский

Бывший президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский рассказал, как велась селекционная работа в команде.

«Все ночи мы с Красниковым (Евгений Красников – в то время спортивный директор клуба, прим.) были в контакте, потому что наступала ночь – начиналась работа по трансферам. Все делалось для клуба, которым я жил. 

Когда мы проигрывали матчи, я был на другой планете. Помню, я не мог домой доехать. Разворачивался и устраивал несусветные разборы. Как-то раз я едва руль в машине не оторвал. У меня друг с ужасом выскочил из автомобиля», – рассказал Ярославский в программе #ЗалишайсязФутболом.

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Источник — Футбол 1/2/3

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