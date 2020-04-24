ЯРОСЛАВСКИЙ: «Обещаю подумать о возвращении в футбол»

Бывший владелец «Металлиста» пока ничего не может обещать

  • 24.04.2020 09:34
  • 1750 просмотров
  • 7 комментариев
ЯРОСЛАВСКИЙ: «Обещаю подумать о возвращении в футбол»
© ТК Футбол. Александр Ярославский

Бывший владелец харьковского «Металлиста» Александр Ярославский намекнул, что последнего слова в футболе он еще не сказал.
 
- Называлась сумма - 570 миллионов долларов, которую вы инвестировали в «Металлист». Если оглянуться назад, могли вы в конце 2012 года поступить иначе? Или продажа клуба - единственный вариант?
- История не имеет сослагательных наклонений. Что сделано, то сделано. Нужно смотреть вперед. Думаю, сейчас закончится история с коронавирусом и нужно думать о том, что делать дальше.
 
- В футбольном аспекте?
- Во всех, и в футбольном тоже. 
 
- Ярославский вернется в харьковский футбол?
- Я в контакте с футбольными людьми. Да, с тем «Металлистом» будет весьма сложно что-то сделать, потому что там юридические коллизии таковы, что легко их преодолеть не удастся. Посмотрим... Обещать ничего не буду, но обещаю, что думать буду, это точно, – сказал Ярославский.
 
Напомним, при Ярославском «Металлист» с 2006 по 2011 годы брал бронзу в чемпионате Украины, а в сезоне 2012/13 поднялся на вторую строчку. В 2012-м Ярославский продал команду Сергею Курченко, что вскоре привело к краху клуба.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 24.04.2020 10:41
    0
    nordi, 24.04.2020 10:38
    Так а що повинен зробити Ярославський? Те, що він не вклав гроші в інший клуб доводить, що він бачить себе лише з своїм дитинчам "Металістом". Вкладати гроші в аферу-ну він не з тих, вирішиться питання документального відбору в папіредніків-візьмется за Метал. А те, що, "футбол був потрібен"...так і тоді і зараз і в майбутньому це імідж, це піар, це знаходження на шпальтах масмедіа, тобто "на слуху"
    За 8 лет? Ничего. Только ждать. Еще 8 лет.
    Ссылка
    nordi
      nordi, 24.04.2020 10:38
    +1
    Sentinel, 24.04.2020 10:28
    А Бабломойский ждет когда ему денег за приват отдадут, тогда уж точно Днепр подымет. Футбол был нужен олигархам тогда, когда с помощью него можно было ориентировать лохторат голосовать за указанных людей. Теперь футбол стал нужен только тем, кто его по-настоящему любит. И раз там до сих пор Ярославского, то он футбол не так уж и любит. Металлист отжали, но за деньги, не бесплатно, на эти деньги давно можно было начать что-то новое.
    Так а що повинен зробити Ярославський? Те, що він не вклав гроші в інший клуб доводить, що він бачить себе лише з своїм дитинчам "Металістом". Вкладати гроші в аферу-ну він не з тих, вирішиться питання документального відбору в папіредніків-візьмется за Метал. А те, що, "футбол був потрібен"...так і тоді і зараз і в майбутньому це імідж, це піар, це знаходження на шпальтах масмедіа, тобто "на слуху"
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 24.04.2020 10:28
    -1
    Hulivud, 24.04.2020 10:21
    А ты сегодня купишь авто на евробляхах?! Вот и он ждет хоть какого-то законного решения по Металлисту!
    А Бабломойский ждет когда ему денег за приват отдадут, тогда уж точно Днепр подымет. Футбол был нужен олигархам тогда, когда с помощью него можно было ориентировать лохторат голосовать за указанных людей. Теперь футбол стал нужен только тем, кто его по-настоящему любит. И раз там до сих пор Ярославского, то он футбол не так уж и любит. Металлист отжали, но за деньги, не бесплатно, на эти деньги давно можно было начать что-то новое.
    Ссылка
    Hulivud
      Hulivud, 24.04.2020 10:21
    +1
    Sentinel, 24.04.2020 10:14
    Обещаю обещать подумать. Нихера не будет
    А ты сегодня купишь авто на евробляхах?! Вот и он ждет хоть какого-то законного решения по Металлисту!
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 24.04.2020 10:16
    -2
    пустые слова и обещания
    он в свое время "предал",то есть продал команду
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    Sentinel
    online
      Sentinel, 24.04.2020 10:14
    +1
    Обещаю обещать подумать. Нихера не будет
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 24.04.2020 10:08
    +1
    Дай бог чтобы все срослось.
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    nordi
      nordi, 24.04.2020 10:38
    +1
    Sentinel, 24.04.2020 10:28
    А Бабломойский ждет когда ему денег за приват отдадут, тогда уж точно Днепр подымет. Футбол был нужен олигархам тогда, когда с помощью него можно было ориентировать лохторат голосовать за указанных людей. Теперь футбол стал нужен только тем, кто его по-настоящему любит. И раз там до сих пор Ярославского, то он футбол не так уж и любит. Металлист отжали, но за деньги, не бесплатно, на эти деньги давно можно было начать что-то новое.
    Так а що повинен зробити Ярославський? Те, що він не вклав гроші в інший клуб доводить, що він бачить себе лише з своїм дитинчам "Металістом". Вкладати гроші в аферу-ну він не з тих, вирішиться питання документального відбору в папіредніків-візьмется за Метал. А те, що, "футбол був потрібен"...так і тоді і зараз і в майбутньому це імідж, це піар, це знаходження на шпальтах масмедіа, тобто "на слуху"
    Ссылка
    Hulivud
      Hulivud, 24.04.2020 10:21
    +1
    Sentinel, 24.04.2020 10:14
    Обещаю обещать подумать. Нихера не будет
    А ты сегодня купишь авто на евробляхах?! Вот и он ждет хоть какого-то законного решения по Металлисту!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 24.04.2020 10:14
    +1
    Обещаю обещать подумать. Нихера не будет
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 24.04.2020 10:08
    +1
    Дай бог чтобы все срослось.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 24.04.2020 10:41
    0
    nordi, 24.04.2020 10:38
    Так а що повинен зробити Ярославський? Те, що він не вклав гроші в інший клуб доводить, що він бачить себе лише з своїм дитинчам "Металістом". Вкладати гроші в аферу-ну він не з тих, вирішиться питання документального відбору в папіредніків-візьмется за Метал. А те, що, "футбол був потрібен"...так і тоді і зараз і в майбутньому це імідж, це піар, це знаходження на шпальтах масмедіа, тобто "на слуху"
    За 8 лет? Ничего. Только ждать. Еще 8 лет.
    Ссылка
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