ЯРОСЛАВСКИЙ: «Обещаю подумать о возвращении в футбол»

Бывший владелец харьковского «Металлиста» Александр Ярославский намекнул, что последнего слова в футболе он еще не сказал.



- Называлась сумма - 570 миллионов долларов, которую вы инвестировали в «Металлист». Если оглянуться назад, могли вы в конце 2012 года поступить иначе? Или продажа клуба - единственный вариант?

- История не имеет сослагательных наклонений. Что сделано, то сделано. Нужно смотреть вперед. Думаю, сейчас закончится история с коронавирусом и нужно думать о том, что делать дальше.



- В футбольном аспекте?

- Во всех, и в футбольном тоже.



- Ярославский вернется в харьковский футбол?

- Я в контакте с футбольными людьми. Да, с тем «Металлистом» будет весьма сложно что-то сделать, потому что там юридические коллизии таковы, что легко их преодолеть не удастся. Посмотрим... Обещать ничего не буду, но обещаю, что думать буду, это точно, – сказал Ярославский.



Напомним, при Ярославском «Металлист» с 2006 по 2011 годы брал бронзу в чемпионате Украины, а в сезоне 2012/13 поднялся на вторую строчку. В 2012-м Ярославский продал команду Сергею Курченко, что вскоре привело к краху клуба.

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