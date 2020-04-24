Мирон МАРКЕВИЧ: «Металлист сезона 2012/13 выиграл бы нынешний чемпионат»

Украинский тренер вспомнил свою знаковую команду

  • 24.04.2020 08:31
  • 576 просмотров
  • 2 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Металлист сезона 2012/13 выиграл бы нынешний чемпионат»
© УАФ. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер «Металлиста» Мирон Маркевич заявил, что его команда образца сезона 2012/13 могла б стать чемпионом Украины в сезоне 2020/21.

«Матчей было около четырехсот, среди них и действительно знаковые. С самого начала, не только после приезда бразильцев. Мы брали игроков с первой лиги и с команд, которые вылетели. За год нам удалось построить коллектив, который сразу о себе заявил. 

Было непросто перенастроить легионеров на футбол, который я хотел от них видеть: 1-2 касания в середине поля, не говоря уже об игре на своей половине. Южноамериканцы любили возиться с мячом, но я им запретил. Разрешалось такое исполнять только у чужой штрафной.

Были знаковые: Девич, Папа, Соса, Тайсон, Рыкун. Но был и Эдмар, Слюсар, Валяев, Соуза - действительно серьезные игроки. Я с такой ностальгией всех вспоминаю, потому что мы шаг за шагом шли девять лет к успеху. Я очень благодарен всем футболистам.

Считаю, что «Металлист», который завоевал серебро в сезоне 2012/13 смог бы выиграть нынешний чемпионат. Не хочу обидеть «Динамо» и «Шахтер», но шансов у них не было бы. То была очень серьезная команда», - сказал Маркевич.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 24.04.2020 09:27
    0
    Бидоныч люто ненавидит дирявых, это понятно...
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    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 24.04.2020 08:36
    0
    Если бы у Динамо тогда был нормальный тренер, то чемп бы они процентов на 60 выиграли бы.
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    dgurkis
    online
      dgurkis, 24.04.2020 09:27
    0
    Бидоныч люто ненавидит дирявых, это понятно...
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 24.04.2020 08:36
    0
    Если бы у Динамо тогда был нормальный тренер, то чемп бы они процентов на 60 выиграли бы.
    Ссылка
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