Лацио может подписать Марио Гетце

«Лацио» заинтересован в услугах полузащитника «Боруссии» Дортмунд Марио Гетце.
Контракт игрока с «Боруссией» истекает в конце сезона, поэтому римский клуб сможет подписать 27-летнего немца в качестве свободного агента.
Ранее интерес к Гетце проявлял «Байер», однако сам игрок хочет продолжить карьеру за пределами Германии.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — La Gazzetta dello Sport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.