Гетце может перейти в Байер

Контракт Марио Гетце с «Боруссией» Дортмунд истекает в конце сезона, после чего он может покинуть клуб в статусе свободного агента.

На Гетце претендует ряд итальянских клубов, но сам игрок хотел бы остаться в Германии.

В услугах Гетце заинтересован «Байер», и хавбек считает такой вариант продолжения карьеры более заманчивым.

В нынешнем сезоне на счету Гетце 3 гола и 1 ассист в 19 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.