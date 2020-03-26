Гетце может перейти в Байер

Контракт Марио Гетце с «Боруссией» Дортмунд истекает в конце сезона, после чего он может покинуть клуб в статусе свободного агента.
На Гетце претендует ряд итальянских клубов, но сам игрок хотел бы остаться в Германии.
В услугах Гетце заинтересован «Байер», и хавбек считает такой вариант продолжения карьеры более заманчивым.
В нынешнем сезоне на счету Гетце 3 гола и 1 ассист в 19 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.
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Источник — Sport1
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