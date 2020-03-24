Три итальянских клуба хотят подписать Гетце

Немецкий хавбек дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может перебраться в чемпионат Италии.

По информации источника, 27-летним футболистом интересуются «Интер», «Милан» и «Наполи». Действующий контракт Марио с дортмундским клубом истекает предстоящим летом, поэтому он достанется будущей команде бесплатно.

Отметим, что в этом сезоне Гетце отыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 3 гола и 1 передачу.

Ранее сообщалось, что Гетце готов уйти из «Боруссии» Дортмунд.