Три итальянских клуба хотят подписать Гетце

Немецкий хавбек дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может перебраться в чемпионат Италии.
По информации источника, 27-летним футболистом интересуются «Интер», «Милан» и «Наполи». Действующий контракт Марио с дортмундским клубом истекает предстоящим летом, поэтому он достанется будущей команде бесплатно.
Отметим, что в этом сезоне Гетце отыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 3 гола и 1 передачу.
Ранее сообщалось, что Гетце готов уйти из «Боруссии» Дортмунд.
Источник — Bild
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.