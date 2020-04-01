Гетце хочет перебраться в другой чемпионат

Немецкий хавбек дортмундской «Боруссии» Марио Гетце готов покинуть чемпионат Германии в летнее трансферное окно.

По данным источника, что 27-летний игрок видит в новом вызове возможность перезапустить карьеру. Действующий контракт Марио с дортмундским клубом истекает предстоящим летом, поэтому он достанется будущей команде бесплатно.

Отметим, что в этом сезоне Гетце отыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 3 гола и 1 передачу.

Ранее сообщалось, что три итальянских клуба хотят подписать Гетце.