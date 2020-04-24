Александр АЛИЕВ: «Если бы пригласили в Шахтер, то я бы не отказался»

Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев после проигранного спора надел футболку «Шахтера» и обратился к генеральному директору донецкого клуба.

«Первый раз надеваю футболку «Шахтера», так что динамовцы смотрите. Немного великовата, можно еще покушать.

Только, болельщики, я вас прошу, не думайте. Я проиграл спор. Все равно мое сердце принадлежит киевскому «Динамо» и московскому «Локомотиву», – сказав Алиев и обратился к Сергею Палкину:

«Я сейчас в футболке Ярослава Ракицкого. Как вы могли отпустить своего ведущего игрока? И второй вопрос: мог бы динамовец работать в клубе «Шахтер Донецк»? Если бы вы Сан Саныча Алиева пригласили, думаю, что я бы не отказался», – добавил бывший игрок «Динамо».

Напомним, Алиев провел в футболке столичного клуба 119 матчей, забил 28 голов и отдал 29 ассистов.

Ранее Алиев сообщал, что хочет стать мэром Киева.