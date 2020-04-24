Александр АЛИЕВ: «Если бы пригласили в Шахтер, то я бы не отказался»

Бывший игрок «Динамо» обратился к генеральному директору «горняков»

  • 24.04.2020 13:40
  • 870 просмотров
  • 5 комментариев
Александр АЛИЕВ: «Если бы пригласили в Шахтер, то я бы не отказался»
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Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев после проигранного спора надел футболку «Шахтера» и обратился к генеральному директору донецкого клуба.

«Первый раз надеваю футболку «Шахтера», так что динамовцы смотрите. Немного великовата, можно еще покушать.

Только, болельщики, я вас прошу, не думайте. Я проиграл спор. Все равно мое сердце принадлежит киевскому «Динамо» и московскому «Локомотиву», – сказав Алиев и обратился к Сергею Палкину: 

«Я сейчас в футболке Ярослава Ракицкого. Как вы могли отпустить своего ведущего игрока? И второй вопрос: мог бы динамовец работать в клубе «Шахтер Донецк»? Если бы вы Сан Саныча Алиева пригласили, думаю, что я бы не отказался», – добавил бывший игрок «Динамо».

Напомним, Алиев провел в футболке столичного клуба 119 матчей, забил 28 голов и отдал 29 ассистов.

Ранее Алиев сообщал, что хочет стать мэром Киева.

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Источник — Кент

(2 голоса)

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Комментарии
    Sauron
    online
      Sauron, 24.04.2020 14:03
    0
    Органично смотрелся там среди таких же гнилых людей: Дарио, Ферна, Жадсон, Адриано...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.04.2020 13:59
    0
    Саня иди в талисманы
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.04.2020 13:51
    +1
    Это только в случае, если Шахтер откроет клубный вытрезвитель.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.04.2020 13:49
    +2
    barneo, 24.04.2020 13:47
    Да кому ты нужен, хрон)
    на ахмет тв могут взять, там клоунов много, один леон чего стоит, да и там ск филиалов уже, 4?
    Ссылка
    barneo
    online
      barneo, 24.04.2020 13:47
    0
    Да кому ты нужен, хрон)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.04.2020 13:49
    +2
    barneo, 24.04.2020 13:47
    Да кому ты нужен, хрон)
    на ахмет тв могут взять, там клоунов много, один леон чего стоит, да и там ск филиалов уже, 4?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.04.2020 13:51
    +1
    Это только в случае, если Шахтер откроет клубный вытрезвитель.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 24.04.2020 14:03
    0
    Органично смотрелся там среди таких же гнилых людей: Дарио, Ферна, Жадсон, Адриано...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.04.2020 13:59
    0
    Саня иди в талисманы
    Ссылка
    barneo
    online
      barneo, 24.04.2020 13:47
    0
    Да кому ты нужен, хрон)
    Ссылка
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