Алиев хочет стать мэром Киева

Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев заявил о своем желании попробовать себя в большой политике:

«Я бы с удовольствием стал мэром Киева. Сделал бы много всего для спорта», - заявил Алиев в прямом эфире в своем Инстаграме.

Ранее Алиев заявлял о своем желании возглавить УАФ или УПЛ.