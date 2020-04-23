Алиев хочет стать мэром Киева

У Виталия Кличко появился конкурент?

  • 23.04.2020 22:35
  • 438 просмотров
  • 3 комментария
Алиев хочет стать мэром Киева
© ФК Джуниорс. Александр Алиев

Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев заявил о своем желании попробовать себя в большой политике:

«Я бы с удовольствием стал мэром Киева. Сделал бы много всего для спорта», - заявил Алиев в прямом эфире в своем Инстаграме.

Ранее Алиев заявлял о своем желании возглавить УАФ или УПЛ.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 23.04.2020 22:59
    0
    Бабка тоже хотела быть владычицей морской...
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 23.04.2020 22:57
    0
    мабуть як лікувався від температури, не ті ліки прийняв)))
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.04.2020 22:42
    +2
    Ото чувак курнув відбірної трави ...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.04.2020 22:42
    +2
    Ото чувак курнув відбірної трави ...
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 23.04.2020 22:59
    0
    Бабка тоже хотела быть владычицей морской...
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 23.04.2020 22:57
    0
    мабуть як лікувався від температури, не ті ліки прийняв)))
    Ссылка
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