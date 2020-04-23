Алиев хочет стать мэром Киева

Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев заявил о своем желании попробовать себя в большой политике:
«Я бы с удовольствием стал мэром Киева. Сделал бы много всего для спорта», - заявил Алиев в прямом эфире в своем Инстаграме.
Ранее Алиев заявлял о своем желании возглавить УАФ или УПЛ.
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Источник — Instagram
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