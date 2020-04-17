Александр АЛИЕВ: «Готов стать президентом УПЛ или УАФ»

Одиозный футболист поделился амбициозными планами

  • 17.04.2020 07:03
  • 540 просмотров
  • 6 комментариев
Александр АЛИЕВ: «Готов стать президентом УПЛ или УАФ»
© ФК Джуниорс. Александр Алиев

Экс-футболист киевского «Динамо» Александр Алиев во время беседы в Instagram со своими подписчиками заявил, что готов стать президентом УПЛ. 

- Порядок будет... Я уберу всех, кто там есть, и кого там нет. Поставлю новых молодых людей, которые будут работать и переживать за украинский футбол, начиная от аматоров и заканчивая профессионалами. «Старики» не засиделись, они заворовались. 

- Готов, если что, туда «нырять»
- Всегда готов - в президенты УПЛ. Даже президентом УАФ готов быть. 

- Завтра ты президент УПЛ. Всех уволишь сразу? 
- Да. 

- А как же Павелко? 
- Ничего. Будем как-то двигать. 

- Что делать дальше? 
- Ничего. Взял бы в свою команду ребят, которые играли в футбол. 

- Это популизм. Вы ж не организаторы... 
- Все равно. Каких-то людей нужно привлекать, чтобы они помогли. Понятно, что это будет что-то новое. В первую очередь, как для меня, так и для моей команды. Нужны пару человек таких, чтобы подсказали, как двигаться в правильном направлении. 

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Источник — Footboom

(4 голоса)

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Комментарии
    Belur
    online
      Belur, 17.04.2020 08:06
    +1
    Что он нюхает?? Какой Упл? Пусть дворовую команду попробует продержать
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 17.04.2020 07:52
    +2
    Та хулі. Давай у ФІФА відразу
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.04.2020 07:35
    0
    Т. Артём, 17.04.2020 07:33
    Если Украины, я бы и поддержал. Больший патриот чем клоун и явно умнее его
    Ссылка
    Т. Артём
      Т. Артём, 17.04.2020 07:33
    -2
    Если Украины, я бы и поддержал. Больший патриот чем клоун и явно умнее его
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.04.2020 07:30
    +1
    Спорт.юа скажите честно Саня платит вам за интервью?))))
    Ссылка
    smart.com
    online
      smart.com, 17.04.2020 07:13
    +2
    Книжки трішки почитай, підівчись, ну можна ще раз в школу піти. А там глядиш якимось для початку мерчендайзером від упл і піти , ну звісно ж з перспективою карєрного росту.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 17.04.2020 07:52
    +2
    Та хулі. Давай у ФІФА відразу
    Ссылка
    smart.com
    online
      smart.com, 17.04.2020 07:13
    +2
    Книжки трішки почитай, підівчись, ну можна ще раз в школу піти. А там глядиш якимось для початку мерчендайзером від упл і піти , ну звісно ж з перспективою карєрного росту.
    Ссылка
    Belur
    online
      Belur, 17.04.2020 08:06
    +1
    Что он нюхает?? Какой Упл? Пусть дворовую команду попробует продержать
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.04.2020 07:30
    +1
    Спорт.юа скажите честно Саня платит вам за интервью?))))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.04.2020 07:35
    0
    Т. Артём, 17.04.2020 07:33
    Если Украины, я бы и поддержал. Больший патриот чем клоун и явно умнее его
    Ссылка
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