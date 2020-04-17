Александр АЛИЕВ: «Готов стать президентом УПЛ или УАФ»

Экс-футболист киевского «Динамо» Александр Алиев во время беседы в Instagram со своими подписчиками заявил, что готов стать президентом УПЛ.
- Порядок будет... Я уберу всех, кто там есть, и кого там нет. Поставлю новых молодых людей, которые будут работать и переживать за украинский футбол, начиная от аматоров и заканчивая профессионалами. «Старики» не засиделись, они заворовались.
- Готов, если что, туда «нырять»?
- Всегда готов - в президенты УПЛ. Даже президентом УАФ готов быть.
- Завтра ты президент УПЛ. Всех уволишь сразу?
- Да.
- А как же Павелко?
- Ничего. Будем как-то двигать.
- Что делать дальше?
- Ничего. Взял бы в свою команду ребят, которые играли в футбол.
- Это популизм. Вы ж не организаторы...
- Все равно. Каких-то людей нужно привлекать, чтобы они помогли. Понятно, что это будет что-то новое. В первую очередь, как для меня, так и для моей команды. Нужны пару человек таких, чтобы подсказали, как двигаться в правильном направлении.
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Источник — Footboom
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