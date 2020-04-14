Александр АЛИЕВ: «Сейчас чемпионата Украины вообще нет»

35-летний экс-игрок киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины по футболу Александр Алиев сравнил чемпионаты Украины и России.

«Я никогда не скрывал, что российская лига была сильнее украинской. У нас «Шахтер», «Металлист», «Динамо». За чемпионство боролось около шести команд. Но, когда я вернулся в Россию, уровень был уже другой — чуть повыше. Сейчас же чемпионата Украины вообще нет.

У нас очень много талантливых спортсменов, но спорта нет совсем. Мое мнение: ваш президент Путин собрал всех олигархов и сделал в стране спорт. Да, воровать можно, но люди сделали для страны, чтобы спорт развивался. Хотя у нас тоже столько олигархов, а они деньги воруют и ничего для страны не делают. И для спорта в том числе», — отметил Алиев.