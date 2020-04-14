Александр АЛИЕВ: «Сейчас чемпионата Украины вообще нет»

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что российская лига всегда была сильнее украинской

  • 14.04.2020 16:47
  • 616 просмотров
  • 5 комментариев
Александр АЛИЕВ: «Сейчас чемпионата Украины вообще нет»
© Instagram. Александр Алиев

35-летний экс-игрок киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины по футболу Александр Алиев сравнил чемпионаты Украины и России.

«Я никогда не скрывал, что российская лига была сильнее украинской. У нас «Шахтер», «Металлист», «Динамо». За чемпионство боролось около шести команд. Но, когда я вернулся в Россию, уровень был уже другой — чуть повыше. Сейчас же чемпионата Украины вообще нет.

У нас очень много талантливых спортсменов, но спорта нет совсем. Мое мнение: ваш президент Путин собрал всех олигархов и сделал в стране спорт. Да, воровать можно, но люди сделали для страны, чтобы спорт развивался. Хотя у нас тоже столько олигархов, а они деньги воруют и ничего для страны не делают. И для спорта в том числе», — отметил Алиев.

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Источник — Sport24

(4 голоса)

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Комментарии
    Ya H
      Ya H, 14.04.2020 17:44
    +1
    DKTheBest2, 14.04.2020 16:53
    Аля. Сейчас карантин. Вот его и нету.
    Оно тупое, не понимает.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 14.04.2020 17:35
    +1
    Я не понимаю, кому пришло в голову брать интервью у этого ватного тугодума? Неужели достойных людей нет, у которых можно интервью взять?? Мало того что оно жену избивало и считает такие действия вполне допустимыми, так оно еще и ватное на всю голову!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.04.2020 17:22
    +1
    Там вьюха на 5 страниц, теперь ее по чайной ложке будут до следующей недели дробить?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 14.04.2020 16:53
    +1
    Аля. Сейчас карантин. Вот его и нету.
    Ссылка
    Мирослав Костирко
    online
      Мирослав Костирко, 14.04.2020 16:53
    +4
    Морозюк правий - Алієв хворий, по життю, на голову.
    Ссылка
    Мирослав Костирко
    online
      Мирослав Костирко, 14.04.2020 16:53
    +4
    Морозюк правий - Алієв хворий, по життю, на голову.
    Ссылка
    Ya H
      Ya H, 14.04.2020 17:44
    +1
    DKTheBest2, 14.04.2020 16:53
    Аля. Сейчас карантин. Вот его и нету.
    Оно тупое, не понимает.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 14.04.2020 17:35
    +1
    Я не понимаю, кому пришло в голову брать интервью у этого ватного тугодума? Неужели достойных людей нет, у которых можно интервью взять?? Мало того что оно жену избивало и считает такие действия вполне допустимыми, так оно еще и ватное на всю голову!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.04.2020 17:22
    +1
    Там вьюха на 5 страниц, теперь ее по чайной ложке будут до следующей недели дробить?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 14.04.2020 16:53
    +1
    Аля. Сейчас карантин. Вот его и нету.
    Ссылка
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