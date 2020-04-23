Почему Мандзюк рано закончил карьеру. Пугающие фото колена защитника

Бывший защитник «Динамо», «Днепра» и сборной Украины Виталий Мандзюк на своей странице в Инстаграме объяснил, почему был вынужден так рано завершить карьеру.

Защитник рассказал историю своей травмы и опубликовал несколько ужасающих фото:

«В тот момент, когда казалось, что ты находишься на коне и на пике карьеры – все это перечеркнула травма колена. На левом колене стерся хрящ, я делал многочисленные операции, которые ничего не дали.

Я 3 года восстанавливался у ведущих специалистов мира, но не сумел вернуться на поле. Физическая боль была ничем по сравнению с тем, как это было трудно психологически. Было больно ходить, не говоря уже о спорте.

Врачи сказали: ты должен прекратить себя мучить, перестать жить мечтой, что вернешься в спорт. Я каждый день вставал и шел тренироваться.

Да, я не вернулся в большой спорт, но вышел победителем из этой ситуации, ведь болты в колене не смогли меня сломать. Сегодня я делаю такие вещи, которые здоровый человек не может повторить. Нет ничего невозможного».

Свою карьеру Мандзюк завершил в 2017 году. На его счету 24 матча за сборную Украины.

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