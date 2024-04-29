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Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 21:51 | Обновлено 29 апреля 2024, 21:56
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Поздеев сформировал новый тренерский штаб Колоса

Ассистенты: Сергей Козырь, Андрей Гирча, Виталий Мандзюк, Вячеслав Кернозенко

29 апреля 2024, 21:51 | Обновлено 29 апреля 2024, 21:56
370
0
Поздеев сформировал новый тренерский штаб Колоса
ФК Колос. Александр Поздеев

И. о. главного тренера Колоса Александр Поздеев сформировал свой тренерский штаб.

Ассистентами станут его помощники из команды U-19 Сергей Козырь и Андрей Горча. Из предыдущего тренерского штаба Ярослава Вишняка остались тренер по физподготовке Виталий Мандзюк и тренер вратарей Вячеслав Кернозенко.

В Колосе U-19 будут работать экс-помощники Вишняка – Евгений Новак и Виталий Гавриш. Тренером голкиперов остался Сергей Ситало.

Днем ранее исполняющим обязанности главного тренера Колоса был назначен Александр Поздеев вместо Ярослава Вишняка.

До этого Поздеев работал старшим тренером юниорской команды Колос U-19, занимающей 5-е место в текущем чемпионате Украины U-19. Поздеев присоединился к клубу еще на аматорском уровне, в 2012 году, и выиграл много трофеев в Киевской области.

Вместе с Колосом на этапе становления команды он прошел путь от чемпионата области до выхода в УПЛ. Поздеев выступал на позиции центрального полузащитника, а наибольшее количество матчей за Колосс провел в Первой лиге – 97 поединков (14 забитых мячей). В УПЛ дебютировал 31 августа 2019 в матче против «Днепра-1», выведя команду на поле с капитанской повязкой.

В том же 2019 году, в связи с травмами, Поздеев решил завершить игровую карьеру и стал тренером юношеской команды «Колоса». Он входит в тройку лучших бомбардиров в истории команды (21 гол).

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Колос Ковалевка Александр Поздеев назначение тренера Виталий Мандзюк тренеры Вячеслав Кернозенко Евгений Новак Виталий Гавриш Сергей Ситало Колос Ковалевка U-19 Ярослав Вишняк
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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