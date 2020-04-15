Виталий МАНДЗЮК: «У Попова прекрасное будущее в футболе»

Бывший игрок «Динамо» Виталий Мандзюк сейчас работает индивидуальным тренером у Никиты Бурды, Дениса Попова и Николая Шапаренко.

Мандзюк рассказал о работе с игроками «Динамо»:

- Расскажите, как начали тренировать, как получилось, что часть игроков «Динамо» занимаются с вами по индивидуальным программам?

- Я выкладывал на страницу в Instagram свои тренировки. Некоторые футболисты захотели со мной заниматься, поддерживать физическую форму. Я работаю с Бурдой, Шапаренко, Поповым, вот и Андриевский хочет присоединиться. Занимаемся индивидуально, как позволяют правила карантина.

Каждый день работаю с Поповым – день силовые упражнения, день на поле, день кардио, каждый день меняем локации, занимаемся с мячами. Работаем без железа, за счет своего собственного веса – я даю упражнения, которые полезны для футбола.

- Какие сильные стороны можете отметить у Бурды, Шапаренко, Попова?

- Попов и Бурда - это мощь, сила, борьба. Что касается Коли, то он более творческий футболист. Денис и Никита сильны физически, а Коля своим мышлением, креативом.

- Вы работаете над сильными сторонами Дениса Попова либо улучшаете слабые?

- Я сам защитник и даю упражнения, которые помогут Денису как защитнику – на развитие силы, скорости. Но в современном футболе нужно уметь все. Задача сейчас – поддерживать себя в тонусе, в форме. А в «Динамо» будут точечно прорабатывать, кому что нужно.

- Видите прогресс Дениса?

- Конечно, вижу, что появилась сила, координация. Мы не делаем постоянно одни и те же упражнения, таким образом, человек находится в отличной форме. Я с ним общаюсь не только по поводу спорта, мы стали друзьями. Просто я прожил больше, больше опыта. Знаю, как можно взлететь и упасть, что купить, а что нет, назвал ему разные примеры. Я сейчас не только ему тренер, а в какой-то степени советник, старший товарищ. Он большой молодец, хочет работать. Денис еще тренировку не закончил, а уже спрашивает, когда следующая. Мне это в нем нравится. Плюс, он мощный, крепкий. Считаю, что при правильном профессиональном подходе у него прекрасное будущее в футболе.

Ранее Попов назвал свой любимый гол за «Динамо».