Игрок Вероны победил коронавирус. Борьба продолжалась целый месяц

Клуб Серии А «Верона» официально сообщил о том, что игрок команды Маттиа Дзакканьи вылечился от коронавируса.
Борьба 24-летнего полузащитника с коронавирусом продолжалась больше месяца: положительный тест он сдал еще в начале марта.
Ранее сообщалось о том, что вратарь «Аталанты» Марко Спортьелло снова сдал положительный тест на коронавирус.
Тем временем, Серия А уже готовится к возможному возобновлению чемпионата в июне.
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