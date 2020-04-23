Игрок Вероны победил коронавирус. Борьба продолжалась целый месяц

Клуб Серии А «Верона» официально сообщил о том, что игрок команды Маттиа Дзакканьи вылечился от коронавируса.

Борьба 24-летнего полузащитника с коронавирусом продолжалась больше месяца: положительный тест он сдал еще в начале марта.

Ранее сообщалось о том, что вратарь «Аталанты» Марко Спортьелло снова сдал положительный тест на коронавирус.

Тем временем, Серия А уже готовится к возможному возобновлению чемпионата в июне.