Игрок Вероны победил коронавирус. Борьба продолжалась целый месяц

Хавбек Маттиа Дзакканьи уже здоров

  • 23.04.2020 19:44
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Игрок Вероны победил коронавирус. Борьба продолжалась целый месяц
© instagram.com/mattiazaccagni20_

Клуб Серии А «Верона» официально сообщил о том, что игрок команды Маттиа Дзакканьи вылечился от коронавируса.

Борьба 24-летнего полузащитника с коронавирусом продолжалась больше месяца: положительный тест он сдал еще в начале марта.

Ранее сообщалось о том, что вратарь «Аталанты» Марко Спортьелло снова сдал положительный тест на коронавирус.

Тем временем, Серия А уже готовится к возможному возобновлению чемпионата в июне.

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