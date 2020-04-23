Серия A: возвращение в июне становится все более реальным

Вице-президент Федерации футбола Италии Косимо Сибилия считает, что спорт является важным экономическим фактором в жизни страны, а Серия A может возобновить сезон в июне.
«Футбол и Серия A должны вернуться в том числе с точки зрения экономики государства. Это важный фактор. Разговоры о возобновлении сезона в июне из гипотетических постепенно становятся все более реальными», - считает Сибилия.
Однако чемпионату, как и в Германии, нужно дождаться разрешения властей. Пока что клубы ждут возможности начать тренировки с 4-го мая.
Разрешение или запрет правительства должен появиться в ближайшее время.
Источник — Football-Italia
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