Бундеслига: клубы готовы играть в мае, нужно разрешение властей

Немецкая футбольная лига ждет решение политиков страны

  • 23.04.2020 16:30
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Бундеслига: клубы готовы играть в мае, нужно разрешение властей
© kicker.de

Бундеслига пока ближе всех европейских чемпионатов к возвращению футбола, а сезон в лучшем случае может вернуться уже в мае, однако Немецкая футбольная лига не может принимать решение самостоятельно.

На пресс-конференции глава Лиги Кристиан Сейферт подтвердил, что клубы первой и второй Бундеслиги готовы играть без болельщиков, но окончательное разрешение должны дать власти.

Ожидается, что о решении канцлер Ангела Меркель сообщит на следующей неделе.

«Не мы принимаем окончательное решение, а власти. Но определенно есть причины, по которым нам могут отказать в проведении матчей. Просто по той причине, что будет неправильно играть в футбол во время пандемии».

«У нас несколько планов того, когда возобновить сезон. Например, в первой половине мая. Команды уже тренируются, и нельзя будет сказать, что они начнут с «холодного» старта.

«Мы рассчитываем, что наши аргументы подействуют. Возобновление сезона - единственный путь, который позволит клубам выжить», - сказал Сейверт.

Кроме того, глава Лиги рассказал, что проработан весь алгоритм того, как футболисты будут регулярно тестироваться на коронавирус.

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Источник — Kicker

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