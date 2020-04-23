«Чучело галимое». Президент Ингульца жестко ответил Рафаилову

Александр Поворознюк считает, что Сергей Рафаилов слишком много себе позволяет

  • 23.04.2020 11:45
  • 845 просмотров
  • 3 комментария
«Чучело галимое». Президент Ингульца жестко ответил Рафаилову
© kirovograd24.com. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк жестко ответил на критику бывшего генерального директора «Зари» Сергея Рафаилова.
 
«Меня родители воспитывал так, чтобы я с уважением относился к старым людям, а тут еще и к немного больному человеку. Поэтому давайте просто об этом забудем. Я с такими людьми просто не хочу тратить время, потому что у него либо старческое, либо он психически больной человек.
 
Он хоть бы зашел в интернет и посмотрел. Начал меня упрекать, что я езжу на джипе с номерами «Папа». Он просто не понимает, насколько они мне дороги. Это все пайщики всех моих корпораций «Агрофирма Пятихатская» скидывались из каждого двора по 2-3 гривны, чтобы подарить мне на день рождения за то, что я взял предприятие в банкротстве и вывел за 5 лет в топ-100 лучших предприятий Украины. Что они живут припеваючи, ни в чем не нуждаются. У них хлеб сейчас по 3.50, люди добрые.
 
Они мне подарили номера «Папа». Я горжусь этим, что они мне подарили, что я в таком авторитете у них. Они хотели написать «Батько», но одной буквы не хватило на слово.
 
И это чудилище, даже не знаю, как его назвать, чучело галимое, он начал мне рассказывать, что я больной человек, потому что езжу с номерами «Папа». Да ты сделай что-нибудь в этой жизни столько сколько я сделал, а потом уже будешь говорить», – сказал Поворознюк.

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Источник — Бомбардир

(3 голоса)

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Комментарии
    marko2020
    online
      marko2020, 23.04.2020 12:09
    0
    Жду ответку Рафы, интрига покруче финала ЛЧ)
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 23.04.2020 12:06
    0
    Начало интервью: "Меня родители воспитывали так, что бы я с уважением относился к старым людям"... Конец интервью: "И это чудилище, даже не знаю как его назвать, чучело галимое"!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.04.2020 11:50
    +2
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.04.2020 11:50
    +2
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 23.04.2020 12:09
    0
    Жду ответку Рафы, интрига покруче финала ЛЧ)
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 23.04.2020 12:06
    0
    Начало интервью: "Меня родители воспитывали так, что бы я с уважением относился к старым людям"... Конец интервью: "И это чудилище, даже не знаю как его назвать, чучело галимое"!
    Ссылка
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