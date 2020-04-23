«Чучело галимое». Президент Ингульца жестко ответил Рафаилову

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк жестко ответил на критику бывшего генерального директора «Зари» Сергея Рафаилова.



«Меня родители воспитывал так, чтобы я с уважением относился к старым людям, а тут еще и к немного больному человеку. Поэтому давайте просто об этом забудем. Я с такими людьми просто не хочу тратить время, потому что у него либо старческое, либо он психически больной человек.



Он хоть бы зашел в интернет и посмотрел. Начал меня упрекать, что я езжу на джипе с номерами «Папа». Он просто не понимает, насколько они мне дороги. Это все пайщики всех моих корпораций «Агрофирма Пятихатская» скидывались из каждого двора по 2-3 гривны, чтобы подарить мне на день рождения за то, что я взял предприятие в банкротстве и вывел за 5 лет в топ-100 лучших предприятий Украины. Что они живут припеваючи, ни в чем не нуждаются. У них хлеб сейчас по 3.50, люди добрые.



Они мне подарили номера «Папа». Я горжусь этим, что они мне подарили, что я в таком авторитете у них. Они хотели написать «Батько», но одной буквы не хватило на слово.



И это чудилище, даже не знаю, как его назвать, чучело галимое, он начал мне рассказывать, что я больной человек, потому что езжу с номерами «Папа». Да ты сделай что-нибудь в этой жизни столько сколько я сделал, а потом уже будешь говорить», – сказал Поворознюк.