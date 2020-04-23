Дмитрий СЕЛЮК: «В Локомотиве за полтора года умерли два молодых футболиста»

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о смертях двух игроков московского «Локомотива» — 18-летнего Алексея Ломакина (декабрь 2018-го года) и 22-летнего Иннокентия Самохвалова (апрель 2020-го года).

«Куда мы катимся?! Дожили, что в одном из топ-клубов России за полтора года умерло два молодых футболиста. То, что произошло с 22-летним Самохваловым, это просто ужас. А тем более с учетом того, что полтора года назад в «Локомотиве» умер 18-летний футболист Ломакин.

Сегодня я узнал, что футболисты скидывались, кто сколько может, на карточку жены Самохвалова. Узнав об этом, я был в шоке. Такой клуб, как «Локомотив», просто обязан как минимум купить квартиру его жене с ребенком или родителям, а также выделить финансовые средства на жизнь.

Если посмотреть с точки зрения закона, то это уголовное дело. И врач, и генеральный директор клуба, по большому счету, могут сесть в тюрьму или как минимум должны быть уволены без права впоследствии работать на таких должностях. Тем более, что все знали о его состоянии. Как футболист может быть допущен к тренировочному процессу, если у него проблемы с сердцем?! Талалаев сказал, что в «Локомотиве» все уже давно знали о проблемах с сердцем у этого футболиста. Считаю, что РФС должен внести в регламент серьезные санкции против клубов за подобные случаи.

Когда полтора года назад умер Ломакин, это прошло новостями в СМИ, но по итогу я так и не увидел, чтобы из-за этого кто-то был наказан или отстранен от должности. Жизнь человека - это не шутки! Не кажется ли вам, что две смерти в одном клубе за полтора года - 18-летнего и 22-летнего парней - это чересчур много?

Хочу обратить внимание общественности, РФС и СМИ на преступную халатность, которая привела к такому результату. А отписки «Локомотива», что клуб окажет помощь семье футболиста, выглядят странно с учетом того, что на деле деньги перечисляют сами игроки. «Локомотив» обязан обеспечить семью, потерявшую кормильца. Хотя, безусловно, никакие деньги не помогут вернуть Иннокентия. А ведь он, насколько я знаю, порой даже тренировался с первой командой», — написал Селюк.