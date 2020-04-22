ГОЛОВКО: «В эмоциональности Костышина есть свои положительные стороны»

Специалист – о главном тренере «Колоса»

  • 22.04.2020 23:15
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ГОЛОВКО: «В эмоциональности Костышина есть свои положительные стороны»
© ФК Колос. Руслан Костышин

Бывший защитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Головко рассказал, за счет чего новичок Премьер-лиги «Колос» сумел завоевать сердца болельщиков и место в топ-6.

«Атмосфера, которую создал Костышин, прослеживается в игре Колоса - команда бескомпромиссна. В этом есть плюсы и минусы. К отрицательным моментам я отнесу игру в обороне. Колос еще не набрал того веса, который есть у Десны. Когда Колосу нужно забивать - побегут вперед и оголяют тылы. Уникальная ситуация: столько пропустили (43 мяча) и находятся в шестерке.

В эмоциональности Костышина есть свои положительные стороны. Когда он заводится, ребята 90 минут будут играть в футбол независимо от тактики, потому что это нужно, за тренера», - считает Александр Головко.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все основные европейские чемпионаты приостановили сезон. В частности, на карантин ушли все футбольные турниры в Украине.

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Источник — Футбол 1/2/3

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