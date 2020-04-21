Олег КОЖУШКО: «В Колосе нет разговоров о понижении зарплат»

Форвард «Колоса» Олег Кожушко рассказал о том, что клуб пока не планирует понижать зарплаты игрокам.

– В каком режиме Колос проводит тренировки во время карантина? Как проходит твой досуг?

– Сейчас работаем по индивидуальной программе. В группу присылают план и все занимаются самостоятельно. Получается проводить много времени с семьей. Раньше такой возможности не было. Также тренировки, бывает занимаюсь в двухразовом режиме, бывает в одноразовом. Стараюсь работать с мячом. Отдыхаю, смотря фильмы и сериалы. Иногда, рыбалка.

– Во многих иностранных клубах футболисты идут на снижения зарплаты на время карантина. Как с этим обстоят дела в Колосе?

– У нас не было таких разговоров. Пока что ничего не было слышно по поводу зарплат, каких-то понижений. Сейчас ничего такого нет. Посмотрим, что будет дальше.

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