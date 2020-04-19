Игорь СУРКИС: «Сделаю все, чтобы Динамо продолжало существовать»

Президент «Динамо» Игорь Суркис в программе «Великий Футбол» рассказал о работе с киевском «Динамо».

«Я и мой брат сделаем все, чтобы «Динамо» продолжало существовать. Получили официальную бумагу от ФИФА с рекомендациями, что можно садиться и на время карантина договариваться с футболистами о понижении зарплат - на 30, 50 или 70 процентов. Свяжусь со своими коллегами, другими президентами клубов. Посоветуемся и будем принимать решение. Нельзя ломать через колено. Если бы чемпионат остановился на месяц, то этот вопрос бы даже не поднимался. Но как вижу, нужно будет еще ждать месяц или полтора», — отметил Суркис.