Игорь СУРКИС: «Сделаю все, чтобы Динамо продолжало существовать»

Президент киевского клуба поделился мнением о команде

  • 19.04.2020 22:22
  • 584 просмотра
  • 1 комментарий
Игорь СУРКИС: «Сделаю все, чтобы Динамо продолжало существовать»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис в программе «Великий Футбол» рассказал о работе с киевском «Динамо».

«Я и мой брат сделаем все, чтобы «Динамо» продолжало существовать. Получили официальную бумагу от ФИФА с рекомендациями, что можно садиться и на время карантина договариваться с футболистами о понижении зарплат - на 30, 50 или 70 процентов. Свяжусь со своими коллегами, другими президентами клубов. Посоветуемся и будем принимать решение. Нельзя ломать через колено. Если бы чемпионат остановился на месяц, то этот вопрос бы даже не поднимался. Но как вижу, нужно будет еще ждать месяц или полтора», — отметил Суркис.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамомания

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 19.04.2020 22:36
    +2
    Оно уже лет 15 как "существует".
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 19.04.2020 22:36
    +2
    Оно уже лет 15 как "существует".
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности