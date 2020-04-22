Ибрагимович не вернется в Италию, пока не объявят дату возобновления сезона

Ранее сообщалось о том, что «Милан» призвал легионеров команды вернуться в Италию и готовиться к возобновлению тренировочного процесса.
Однако Златан Ибрагимович принял решение пока остаться в Швеции. Он вернется в Италию только того, когда станет известна точная дата возобновления сезона.
Это связано с тем, что сейчас 38-летний форвард сейчас тренируется с шведским «Хаммарбю». В Швеции нет жесткого карантина, и «Хаммарбю» проводит полноценные групповые тренировки.
В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 3 гола и 1 ассист в 8 матчах Серии А.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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