Ибрагимович не вернется в Италию, пока не объявят дату возобновления сезона

Швед сейчас тренируется с «Хаммарбю»

  • 22.04.2020 21:40
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Ибрагимович не вернется в Италию, пока не объявят дату возобновления сезона
© twitter.com/acmilan

Ранее сообщалось о том, что «Милан» призвал легионеров команды вернуться в Италию и готовиться к возобновлению тренировочного процесса.

Однако Златан Ибрагимович принял решение пока остаться в Швеции. Он вернется в Италию только того, когда станет известна точная дата возобновления сезона.

Это связано с тем, что сейчас 38-летний форвард сейчас тренируется с шведским «Хаммарбю». В Швеции нет жесткого карантина, и «Хаммарбю» проводит полноценные групповые тренировки.

В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 3 гола и 1 ассист в 8 матчах Серии А.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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