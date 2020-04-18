Милан призвал легионеров команды вернуться в Италию

Руководство «Милана» сообщило всем иностранным игрокам команды, что они должны вtрнуться в Италию до следующего четверга, 23 апреля.
Они пройдут двухнедельную изоляцию, после чего смогут приступить к тренировкам. В «Милане» надеются, что с 4 мая клубам Серии А разрешат возобновить групповые тренировки.
Сейчас из игроков «Милана» за пределами Италии находятся Златан Ибрагимович, Лукас Пакета, Рафаэль Леао, Хакан Чалханоглу, Симон Кьяер и Асмир Бегович.
Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович тренируется со шведским «Хаммарбю».
Источник — La Gazzetta dello Sport
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