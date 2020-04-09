Ибрагимович тренируется с клубом Хаммарбю, акциями которого владет

Форвард «Милана» находится дома в Швеции из-за пандемии коронавируса

  • 09.04.2020 16:09
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Ибрагимович тренируется с клубом Хаммарбю, акциями которого владет
© ФК Хаммарбю. Златан Ибрагимович

38-летний шведский футболист Златан Ибрагимович потренировался с командой «Хаммарбю», акциями которой владеет.

Не исключено, что Златан рассматривает возможность возвращения в Аллсвенскан (чемпионат Швеции), чтобы сыграть за клуб, которым он владеет на 25 процентов.

Контракт Ибрагимовича, по-прежнему, принадлежит «Милану», но он находится дома в Швеции, поскольку Серия А была приостановлена ​​из-за пандемии коронавируса. Форвард пользуется возможностью, чтобы сохранять форму.

Во время сегодняшней тренировки бывший капитан сборной Швеции поучаствовал в небольших командных играх. Он носил зеленую тренировочную майку с надписью «Bajen» на спине. Возглавляли две команды Златан и форвард Муамер Танкович.

«Златан был в хорошем настроении и только что забил гол на тренировке», – рассказал очевидец.

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Источник — Expressen

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