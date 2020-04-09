Ибрагимович тренируется с клубом Хаммарбю, акциями которого владет

38-летний шведский футболист Златан Ибрагимович потренировался с командой «Хаммарбю», акциями которой владеет.
Не исключено, что Златан рассматривает возможность возвращения в Аллсвенскан (чемпионат Швеции), чтобы сыграть за клуб, которым он владеет на 25 процентов.
Контракт Ибрагимовича, по-прежнему, принадлежит «Милану», но он находится дома в Швеции, поскольку Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Форвард пользуется возможностью, чтобы сохранять форму.
Во время сегодняшней тренировки бывший капитан сборной Швеции поучаствовал в небольших командных играх. Он носил зеленую тренировочную майку с надписью «Bajen» на спине. Возглавляли две команды Златан и форвард Муамер Танкович.
«Златан был в хорошем настроении и только что забил гол на тренировке», – рассказал очевидец.
Источник — Expressen
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