ПФЛ угрожает Руху судебным иском

Несколько дней назад президент «Руха» Григорий Козловский в интервью Виктору Вацко раскритиковал официальный мяч Первой лиги от компании Select.

Теперь же Профессиональная футбольная лига отреагировала на заявление Козловского и пригрозила «Руху» судебным иском:

«20 апреля 2020 в ряде интернет-ресурсов было опубликовано интервью президента ФК «Рух» (Львов) Григория Козловского, в котором имеют место некорректные высказывания в адрес Администрации Объединение профессиональных клубов «Профессиональная футбольная лига».

В связи с тем, что поднятые в интервью вопросы находятся в публичной плоскости и относятся к организации чемпионатов Украины среди клубов Первой и Второй лиг, с целью недопущения манипулирования фактами и введения в заблуждение футбольного сообщества, считаем необходимым опровергнуть ключевые моменты указанной публикации.

1. Про принятие решение о техническом партнере первой и второй лиг и официальном мяче.

Козловский: «Мы не будем играть теми летающими презервативами, которые называются Select».

Объяснение: Норма про обязательство играть официальные матчи единым мячом Select Brillant Super утверждена 26 июня 2019 года на конференции ПФЛ. За это решение проголосовало абсолютное большинство делегатов, 1 – против, 2 – удержались. Норма внесена в регламент и обязательна к выполнению.

2. Про условия договора с компанией Select

а) Козловский: «А нам что дали? 30 мячей, которые стоят по 40 евро. Или 20 мячей. Они хотят, чтобы за 800 евро все встали на колени?».

Объяснение: Контракт с компанией Select рассчитан на три сезона: 2019/20, 2020/21, 2021/22. Каждый участник ПФЛ в течение 3 сезонов получает по 100 мячей Select Brillant Super FIFA Quality Pro: по 30 в первых двух сезонах, по 40 в 2021/22. Общее количество мячей для клубов ПФЛ за 3 сезона – около 4 тысяч.

Розничная цена мяча Select Brillant Super составляет 100 евро. Контрактом предусмотрено, что в случае необходимости клубы получат скидку на приобретение дополнительных мячей в размере 45%.

б) Козловский: «ПФЛ получила 10 миллионов гривен – супер, а мы что получили?», «Лучше возьмите 10 миллионов и поделите между клубами».

Объяснение: Контрактом технического партнерства не предусмотрено вознаграждение ПФЛ. 10 миллионов гривен – это приблизительная стоимость всех мячей, которые компания Select передает клубам по контракту.

3. Про качество мячей Select

а) Козловский: «Нам говорили, что мы будем играть мячами, как в Германии. Там играют другими мячами»

Объяснение: Мяч Select Brillant Super – официальный мяч высших дивизионов Бельгии, Дании, Исландии, Финляндии, Швеции, Норвегии. Мяч Derbystar Brillant APS, который является официальным в немецкой Бундеслиге и высшем дивизионе Нидерландов, изготавливает та же фабрика компании Select, поскольку Derbystar – часть Select Group.

Разница между мячами ПФЛ и Бундеслиги состоит только в надписи Derbystar и цветовом оформлении. Технология сборки и материалы – одинаковые.

б) Козловский: «Спросите у футболистов, что это за мячи. Когда чуть подмерзает – может оторвать голову, ногу сломать».

Объяснение: Сертификация мячей – прерогатива ФИФА. Мяч Select Brillant Super имеет сертификат FIFA Quality Pro. В апреле 2019 года ПФЛ получила мяч для проведения внутреннего тестирования. Ни ПФЛ ни технический партнер нареканий не получали.

В случае, если «Рух» не опровергнет недостоверную информацию, озвученную в интервью, ПФЛ оставляет за собой право обязать такие действия по решению суда».

Ранее «Рух» презентовал клубную академию.