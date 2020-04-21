Видео. Президент Руха презентовал академию клуба. Она круче, чем у грандов

Григорий Козловский рассказал, какой будет академия львовского клуба

  • 21.04.2020 22:55
  • 607 просмотров
  • 3 комментария
Видео. Президент Руха презентовал академию клуба. Она круче, чем у грандов
© ФК Рух. Григорий Козловский

Президент «Руха» Григорий Козловский презентовал проект академии львовского клуба. На ютуб-канале «Руха» Козловский пообещал построить такую клубную академию, которую «эта страна еще не видела».

«Философия академии – набирать детей с 5 лет. Будем работать с детьми с пяти областей, а непосредственно в академии дети будут жить с 10-11 лет», - сказал Козловский.

Планируется построить 8 полноразмерных футбольных полей (3 с искусственным покрытием и 5 гибридных) и манеж с трибунами минимум на 5 000 мест.

Обучение в академии будет бесплатным.

Академия «Руха» будет сотрудничать с академиями «ПСЖ», «Аякса», «Милана», «Андерлехта», «Аталанты», «Сампдории», загребского «Динамо», «Удинезе», «Хоффенхайма» и других клубов.

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Источник — ФК Рух Львов

(4 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.04.2020 23:22
    -1
    Петрович, удачі ! Це просто бомбезний проект для Західної України ! Браво !
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 21.04.2020 23:18
    -1
    Огромное уважение !
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 21.04.2020 23:17
    0
    Суркис не поймет как это бесплатно
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 21.04.2020 23:17
    0
    Суркис не поймет как это бесплатно
    Ссылка
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