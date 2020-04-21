Видео. Президент Руха презентовал академию клуба. Она круче, чем у грандов

Президент «Руха» Григорий Козловский презентовал проект академии львовского клуба. На ютуб-канале «Руха» Козловский пообещал построить такую клубную академию, которую «эта страна еще не видела».

«Философия академии – набирать детей с 5 лет. Будем работать с детьми с пяти областей, а непосредственно в академии дети будут жить с 10-11 лет», - сказал Козловский.

Планируется построить 8 полноразмерных футбольных полей (3 с искусственным покрытием и 5 гибридных) и манеж с трибунами минимум на 5 000 мест.

Обучение в академии будет бесплатным.

Академия «Руха» будет сотрудничать с академиями «ПСЖ», «Аякса», «Милана», «Андерлехта», «Аталанты», «Сампдории», загребского «Динамо», «Удинезе», «Хоффенхайма» и других клубов.