Бывший лидер обороны Динамо продолжит карьеру в Астон Вилле

Домагой Вида с большой долей вероятности летом покинет «Бешикташ»

  • 22.04.2020 17:11
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Бывший лидер обороны Динамо продолжит карьеру в Астон Вилле
© Twitter. Домагой Вида

Центральный защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида, известный в Украине по успешным выступлениям в составе «Динамо», где он был одним из лидеров команды, в следующее трансферное окно может переехать в Англию.

Сообщается, что новым клубом 30-летнего хорвата станет «Астон Вилла», которая успешно провела предварительные переговоры по поводу осуществления трансфера.

Руководство «Бешикташа» будет не прочь отпустить Виду, так как рассматривает возможность сокращения клубного бюджета из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Хорват, зарплата которого составляет 55 тысяч фунтов в неделю, является самым высокооплачиваемым игроком команды и пока не готов добровольно пойти на снижение оклада.

Контракт Виды с «Бешикташем» рассчитан еще на два года. Ранее сообщалось, что 10 миллионов евро за Домагоя готов отдать «Вест Бромвич», но только в случае повышения в классе.

Отметим, что «Астон Вилла» по состоянию на текущий момент идет 19-й в турнирной таблице АПЛ и рискует вылететь из элиты, по причине чего трансфер Виды, как и других потенциальных новобранцев, может не состояться.

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Источник — Sabah

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