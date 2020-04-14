Бешикташ хочет снизить зарплату Домагою Виде. Он получает 3 млн евро в год

Руководство «Бешикташа» вышло на агента бывшего центрбека «Динамо» Домагоя Виды, который ныне выступает в стамбульской команде, с предложением рассмотреть добровольный отказ от части заработной платы.

О каких именно уступках идет речь не сообщается, однако отмечается, что боссы «Бешикташа» уверены, что «после коронавируса ничто не будет прежним».

В настоящий момент Домагой Вида является самым высокооплачиваемым игроком «Бешикташа». Его оклад составляет 3 миллиона евро в год.

Пойдет ли Вида на уступки неизвестно, тем более, что в прессе уже возникли слухи об интересе к хорвату со стороны английского «Вест Бромвича».

Ранее сообщалось, что другой экс-«динамовец» Юнес Беланда согласился на понижение зарплаты в «Галатасарае» на 1,5 миллиона евро.